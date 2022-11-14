Окупанти знову вдарили по Сумській області, є руйнування

Російські війська сьогодні знову обстріляли прикордонні райони Сумської області, застосувавши артилерійські установки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Юнаківська громада була сьогодні під ворожим вогнем. Росіяни обстріляли прикордоння з САУ. 10 снарядів розірвалися біля людських помешкань. Щонайменше 5 будинків пошкоджено: розбиті дахи, вікна, огорожі", - розповів він.
Також внаслідок обстрілів уламками пошкоджено господарські приміщення. Жертв серед цивільних нема.
Фото: наслідки обстрілів Сумської області (t.me/Zhyvytskyy)
Нагадаємо, раніше російські окупанти обстріляли критичну інфраструктуру України. Загарбники потрапили на підприємство у Сумській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.