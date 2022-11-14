UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти знову вдарили по Сумській області, є руйнування

Фото: окупанти знову вдарили по Сумській області, є руйнування (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська сьогодні знову обстріляли прикордонні райони Сумської області, застосувавши артилерійські установки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Юнаківська громада була сьогодні під ворожим вогнем. Росіяни обстріляли прикордоння з САУ. 10 снарядів розірвалися біля людських помешкань. Щонайменше 5 будинків пошкоджено: розбиті дахи, вікна, огорожі", - розповів він.

Також внаслідок обстрілів уламками пошкоджено господарські приміщення. Жертв серед цивільних нема.

Фото: наслідки обстрілів Сумської області (t.me/Zhyvytskyy)

Нагадаємо, раніше російські окупанти обстріляли критичну інфраструктуру України. Загарбники потрапили на підприємство у Сумській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСумська область