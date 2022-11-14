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Оккупанты вновь ударили по Сумской область, есть разрушения

Фото: оккупанты вновь ударили по Сумской область, есть разрушения (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска сегодня вновь обстреляли приграничные районы Сумской области, применив артиллерийские установки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Юнаковская община была сегодня под вражеским огнем. Россияне обстреляли пограничье с САУ. 10 снарядов разорвались у гражданских домов. По меньшей мере, 5 домов повреждены: разбиты крыши, окна, ограждения", - рассказал он.

Также в результате обстрелов осколками повреждены хозяйственные помещения. Жертв среди гражданских нет.

Фото: последствия обстрелов Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)

Напомним, ранее российские оккупанты обстреляли критическую инфраструктуру Украины. Захватчики попали по предприятию в Сумской области.

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Российская ФедерацияСумская область