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Окупанти знову обстрілювали Нікопольський район уночі, - ОВА

Фото: війська РФ обстріляли Дніпропетровську область (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти вкотре обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Загарбники цієї ночі застосовували артилерію для своїх ударів.

Про це 11 липня повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

За даними чиновника, цього разу війська РФ випустили по регіону півтора десятка снарядів під час атак.

"Били з важкої артилерії. Двічі - по Марганецькій громаді та ще раз - по Нікополю", - розповів він.

На щастя, внаслідок ворожих обстрілів обійшлося без жертв та постраждалих.

Інші наслідки обстрілів з'ясовуються, додав глава ОВА.

Удари по Нікополю та Дніпропетровській області

Війська РФ обстрілюють територію Дніпропетровської області майже щодня. Окупанти для ударів активно застосовують реактивну та важку артилерію, що розташована на іншому березі Дніпра. Часто під удар потрапляє Нікополь та район.

Так, минулої ночі загарбники також били з артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді.

А перед цим, 3 липня, внаслідок ворожих ударів по містах Марганець та Нікополь постраждала жінка похилого віку.

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НікопольДніпропетровська областьВійна Росії проти України