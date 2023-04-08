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Окупанти знову обстріляли Сумську область: зафіксовано майже 80 прильотів

Фото: окупанти знову обстріляли Сумську область (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 8 квітня, військові Російської Федерацій черговий раз атакували прикордонні території Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

Протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних громад Сумської області - Білопільської, Хотінської, Великописарівської, Миропільської.

Військові РФ скинули 9 мін на територію Миропільської громади.

По Хотінській громаді був мінометний обстріл. Загалом було зафіксовано 3 "прильоти".

Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів -20 прильотів та зі станкового автоматичного гранатомету - 20 пострілів. Крім того, на території громади було зафіксовано скидання 2 боєприпасів типу ВОГ за допомогою БПЛА.

З АГС ворог також обстріляв і Великописарівську громаду. За добу було здійснено 25 пострілів.

Загалом за добу росіяни обстріляли Сумську область 79 разів.

"За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумської області контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено", - додали в адміністрації.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли дві громади у Дніпропетровській області. В результаті ворожої атаки пошкоджено газопровід.

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Російська ФедераціяСумська областьокупантиВійна Росії проти України