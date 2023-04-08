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Оккупанты снова обстреляли Сумскую область: зафиксировано почти 80 прилетов

Фото: оккупанты снова обстреляли Сумскую область (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 8 апреля, военные Российской Федерации в очередной раз атаковали приграничные территории Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

В течение дня россияне совершили 7 обстрелов приграничных громад Сумской области - Белопольской, Хотинской, Великописаревской, Миропольской.

Военные РФ сбросили 9 мин на территорию Миропольской громады.

По Хотинской громаде был минометный обстрел. Всего было зафиксировано 3 "прилета".

Белопольскую громаду россияне обстреляли из минометов -20 прилетов и из станкового автоматического гранатомета - 20 выстрелов. Кроме того, на территории громады было зафиксировано сброс 2 боеприпасов типа ВОГ с помощью БПЛА.

С АГС враг также обстрелял и Великописаревскую громаду. За сутки было осуществлено 25 выстрелов.

Всего за сутки россияне обстреляли Сумскую область 79 раз.

"По сообщениям военных, сейчас оперативная обстановка на границе Сумской области контролируемая. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено", - добавили в администрации.

Напомним, сегодня россияне обстреляли две общины в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки поврежден газопровод.

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