Окупанти знову обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей: є поранений

Так, у період з 14:50 до 15:30 російські війська завдавали ударів у районі села Студенок, ймовірно, з мінометом 120 мм. Військові зафіксували 17 "прильотів".

При цьому з 15:10 до 15:40 окупанти, ймовірно, з міномета 120 мм стріляли в районі села Єліне. Зафіксовано 14 "прильотів". За попередньою інформацією, місцевий житель отримав поранення.

Нагадаємо, вчора в Сумській області, в одному з районних центрів було чути вибух. Попередньо військові встановили, що до промислової будівлі потрапила ракета.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.