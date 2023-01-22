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Окупанти знову обстріляли Куп'янськ, пошкоджено молочно-консервний комбінат

Фото: окупанти знову обстріляли Куп'янськ, пошкоджено молочно-консервний комбінат
Автор: Наталія Гурковська

Ворог продовжує обстрілювати цивільне населення прикордонних міст і сіл Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Зокрема, минулої доби зафіксовані удари по Куп'янську, Вовчанську, Дворічній, Ветеринарному та іншим населеним пунктам Харківської області.

"У Куп'янську пошкоджено молочно-консервний комбінат та два приватні будинки. У Вовчанську зруйновано приватні забудови. У с. Ветеринарне поранення отримав та був госпіталізований 46-річний цивільний чоловік", - розповів він.

Як повідомлялося, вранці 21 січня у Вовчанську Харківської області снаряд потрапив до будинку, є загибла, поранена дівчинка.

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 19 січня, обстріляли з артилерії село Тимофіївка Богодухівського району у Харківській області.

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