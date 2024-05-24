Окупанти знову обстріляли інфраструктуру УЗ у Харківській області (фото)

Російські війська в ніч проти 24 травня обстріляли залізничну інфраструктуру в Харківській області. Це вже друга атака за добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ .

"Ворог не полишає цілеспрямованих спроб зупинити залізницю на Харківщині. Вночі він знову вдарив по цивільній залізничній інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу залізничної інфраструктури 24 травня в Харківській області (t.me/UkrzalInfo)

Внаслідок обстрілу пошкоджено колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда.

"На щастя, без жертв і травмованих. Поїзди далекого та приміського сполучення курсують за графіком", - додали у прес-службі компанії.

Обстріли Харкова та області

Російські війська останнім часом активізували обстріли Харкова та області. Так, і 23 травня росіяни завдали ударів по цивільній залізничній інфраструктурі Харківської області.

Нагадаємо, вчора під ударом РФ знаходилися Харків, Люботин, Золочев та Дергачі. Зокрема, у Харкові окупанти вдарили по друкарні - семеро людей загинули, понад 20 поранено. У Дергачах постраждали 8 людей, а у Люботині - 10.