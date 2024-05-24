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Оккупанты снова обстреляли инфраструктуру УЗ в Харьковской области (фото)

Харьков, Пятница 24 мая 2024 09:59
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Оккупанты снова обстреляли инфраструктуру УЗ в Харьковской области (фото) Фото: РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру 24 мая в Харьковской области (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска в ночь на 24 мая обстреляли железнодорожную инфраструктуру в Харьковской области. Это уже вторая атака за сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

"Враг не оставляет целенаправленных попыток остановить железную дорогу в Харьковской области. Ночью он снова ударил по гражданской железнодорожной инфраструктуре", - говорится в сообщении.

Последствия обстрела железнодорожной инфраструктуры 24 мая в Харьковской области (t.me/UkrzalInfo)

В результате обстрела повреждены колеи, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда.

"К счастью, без жертв и травмированных. Поезда дальнего и пригородного сообщения курсируют по графику", - добавили в пресс-службе компании.

Обстрелы Харькова и области

Российские войска в последнее время активизировали обстрелы Харькова и области. Так, и 23 мая россияне нанесли удары по гражданской железнодорожной инфраструктуре Харьковской области.

Напомним, вчера под ударом РФ находились Харьков, Люботин, Золочев и Дергачи. В частности, в Харькове оккупанты ударили по типографии - семь людей погибли, больше 20 ранены. В Дергачах пострадали 8 человек, а в Люботине - 10.

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