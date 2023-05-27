Окупанти знову обстріляли Харківську область, є жертви

За даними правоохоронців, у місті Куп'янськ унаслідок обстрілу загинув 60-річний місцевий житель. Чоловік перебував у дворі будинку.

При цьому в селі Циркуни отримала осколкові поранення жінка 1944 року народження. Її госпіталізували.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

Фото: Окупанти знову обстріляли Харківську область (t.me/police_kh_region)

Харківська область

Після звільнення Харківської області від загарбників, російські військові продовжують здійснювати ракетні атаки в цій області. Крім того, окупанти атакують території Харківської області з використанням мінометів і артилерійських знарядь.

Практично щодня окупанти завдають ударів по Вовчанську, Куп'янську та Дворічній, як з території РФ, так і з захоплених ділянок Харківської та Луганської областей.

Так, сьогодні росіяни обстріляли село Шипувате Куп'янського району, внаслідок чого загинула 61-річна жінка, а осколкові поранення отримав чоловік 60 років.

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