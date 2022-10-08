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Окупанти знову обстріляли Донецьку область: є руйнування та поранені

Фото: окупанти знову обстріляли Донецьку області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська вранці 8 жовтня завдали ракетного удару по Кураховому Донецької області. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, а також поранено трьох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Фото: наслідки обстрілу міста Курахове (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"Внаслідок удару 3 людей травмовано, пошкоджено 6 багатоповерхівок. На місці працюють піротехніки, рятувальники та поліція", - розповів він.

Кириленко попередив, що вся Донецька область знаходиться в зоні підвищеного ризику - "прильоти можуть бути кудись і коли завгодно".

"Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтеся", - додав він.

Нагадаємо, російські війська вчора обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок чого загинули шестеро цивільних, ще 17 людей отримали поранення.

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Донецька область