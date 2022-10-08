Оккупанты вновь обстреляли Донецкую область: есть разрушения и раненые

Фото: последствия обстрела города Курахово (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"В результате удара 3 человека травмированы, повреждены 6 многоэтажек. На месте работают пиротехники, спасатели и полиция", - рассказал он.

Кириленко предупредил, что вся Донецкая область находится в зоне повышенного риска - "прилеты могут быть куда и когда угодного".

"Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь", - добавил он.