Окупанти знову обстріляли Донецьку область: є загиблий та поранені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 5 січня росіяни вбили 1 мирного жителя Донецької області – у Бахмуті. Ще 3 людини в області отримали поранення (одна – у Бахмуті, ще двоє – у Часовому Яру – ред.)", - розповів він.

Усього з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинули 1290 осіб, ще 2816 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.