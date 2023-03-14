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Окупанти знову обстріляли частину ДСНС у Вовчанську, снаряд влучив в авто: є жертва

Фото: окупанти обстріляли будівлю ДСНС у Вовчанську 14 березня, загинула жінка (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку, близько 10:00, у вівторок, 14 березня, російські війська знову атакували пожежну частину у Вовчанську, що розташований у Чугуївському районі Харківської області. Є загибла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Ворог продовжує обстрілювати мирних мешканців та цивільну інфраструктуру Вовчанська. На жаль, гинуть люди", - розповів він.

За його словами, під час обстрілу пожежно-рятувальної частини міста ворожий снаряд влучив у цивільне авто.

"Жінка 55 років, яка перебувала у ньому, загинула на місці", - зазначив Синєгубов.

Як повідомлялось, минулої доби російські війська обстріляли Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Під ударом опинилась будівля місцевої пожежно-рятувальної частини.

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