Оккупанты снова обстреляли часть ГСЧС в Волчанске, снаряд попал в авто: есть жертва
Утром, около 10:00, во вторник, 14 марта, российские войска снова атаковали пожарную часть в Волчанске, расположенном в Чугуевском районе Харьковской области. Есть погибшая.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Враг продолжает обстреливать мирных жителей и гражданскую инфраструктуру Волчанска. К сожалению, гибнут люди", - рассказал он.
По его словам, во время обстрела пожарно-спасательной части города вражеский снаряд попал в гражданский автомобиль.
"Женщина 55 лет, которая находилась в нем, погибла на месте", - отметил Синегубов.
Как сообщалось, за прошедшие сутки российские войска обстреляли Волчанск Чугуевского района Харьковской области. Под ударом оказалось здание местной пожарно-спасательной части.
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