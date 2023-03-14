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Оккупанты снова обстреляли часть ГСЧС в Волчанске, снаряд попал в авто: есть жертва

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Харьков, Вторник 14 марта 2023 11:48
Оккупанты снова обстреляли часть ГСЧС в Волчанске, снаряд попал в авто: есть жертва Фото: оккупанты обстреляли здание ГСЧС в Волчанске 14 марта, погибла женщина (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Утром, около 10:00, во вторник, 14 марта, российские войска снова атаковали пожарную часть в Волчанске, расположенном в Чугуевском районе Харьковской области. Есть погибшая.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Враг продолжает обстреливать мирных жителей и гражданскую инфраструктуру Волчанска. К сожалению, гибнут люди", - рассказал он.

По его словам, во время обстрела пожарно-спасательной части города вражеский снаряд попал в гражданский автомобиль.

"Женщина 55 лет, которая находилась в нем, погибла на месте", - отметил Синегубов.

Как сообщалось, за прошедшие сутки российские войска обстреляли Волчанск Чугуевского района Харьковской области. Под ударом оказалось здание местной пожарно-спасательной части.

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