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Окупанти знову атакують Україну ударними дронами: які області під загрозою

Фото: окупанти знову атакують Україну ударними дронами (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти запустили ударні дрони по Україні сьогодні, 10 листопада, увечері. Безпілотники вже фіксують у низці областей.

Усі деталі атаки РФ - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України, карта повітряних тривог, Telegram-канал голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

Станом на 21:40 повітряну тривогу оголошено у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській та Сумській областях.

Фото: карта повітряних тривог (скріншот)

Дрони на півдні

За інформацією Повітряних сил, ударні дрони зафіксували в Херсонській області. Вони прямували у бік Миколаївської області.

Також загроза атаки дронів є і в Дніпропетровській області.

Водночас, голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер попередив, що у бік Одеського району летять ударні безпілотники. Він закликав місцевих жителів перебувати в укриттях, не підходити до вікон та не знімати роботу протиповітряної оборони.

Дрони на сході

Повітряні сили зазначають, що російські безпілотники заходять до повітряного простору України на півдні Сумської області.

Дрони в центральній частині України

Також, за інформацією ЗС ЗСУ, ворожі дрони помітили в Полтавській області. Вони прямують у бік Миргорода.

БПЛА фіксують і в Кіровоградській області. Вони летять у північно-західному напрямку. Є загроза Черкаській області.

Оновлено 22:00

Повітряні сили повідомляють про рух ворожих БПЛА у сторону Сміли Черкаської області.

Також дрони з Сумської області вже фіксують у Богодухівському районі Харківської області. Мешканців Харкова закликають залишатися в укриттях через те, що БПЛА летять у напрямку міста.

Оновлено 22:36

Повітряну тривогу оголосили у Києві та області. Повітряні сили попереджають про загрозу ударних дронів та просять мешканців залишатися в укриттях.

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