Окупанти знову атакують Україну ударними дронами: які області під загрозою

Російські окупанти запустили ударні дрони по Україні сьогодні, 10 листопада, увечері. Безпілотники вже фіксують у низці областей.
Усі деталі атаки РФ - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України, карта повітряних тривог, Telegram-канал голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
Станом на 21:40 повітряну тривогу оголошено у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській та Сумській областях.
За інформацією Повітряних сил, ударні дрони зафіксували в Херсонській області. Вони прямували у бік Миколаївської області.
Також загроза атаки дронів є і в Дніпропетровській області.
Водночас, голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер попередив, що у бік Одеського району летять ударні безпілотники. Він закликав місцевих жителів перебувати в укриттях, не підходити до вікон та не знімати роботу протиповітряної оборони.
Повітряні сили зазначають, що російські безпілотники заходять до повітряного простору України на півдні Сумської області.
Також, за інформацією ЗС ЗСУ, ворожі дрони помітили в Полтавській області. Вони прямують у бік Миргорода.
БПЛА фіксують і в Кіровоградській області. Вони летять у північно-західному напрямку. Є загроза Черкаській області.
Оновлено 22:00
Повітряні сили повідомляють про рух ворожих БПЛА у сторону Сміли Черкаської області.
Також дрони з Сумської області вже фіксують у Богодухівському районі Харківської області. Мешканців Харкова закликають залишатися в укриттях через те, що БПЛА летять у напрямку міста.
Оновлено 22:36
Повітряну тривогу оголосили у Києві та області. Повітряні сили попереджають про загрозу ударних дронів та просять мешканців залишатися в укриттях.
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