RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты снова атакуют Украину ударными дронами: какие области под угрозой

Фото: оккупанты снова атакуют Украину ударными дронами (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты запустили ударные дроны по Украине сегодня, 10 ноября, вечером. Беспилотники уже фиксируют в ряде областей.

Все детали атаки РФ - в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке материала использовались: Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины, карта воздушных тревог, Telegram-канал главы Одесской ОВА Олега Кипера.

По состоянию на 21:40 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Сумской областях. 

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Дроны на юге

По информации Воздушных сил, ударные дроны зафиксировали в Херсонской области. Они направлялись в сторону Николаевской области. 

Также угроза атаки дронов есть и в Днепропетровской области. 

В то же время глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер предупредил, что в сторону Одесского района летят ударные беспилотники. Он призвал местных жителей находится в укрытиях, не подходить к окнам и не снимать работу противовоздушной обороны. 

Дроны на востоке

Воздушные силы отмечают, что российские беспилотники заходят в воздушное пространство Украины на юге Сумской области. 

Дроны в центральной части Украины

Также, по информации ВС ВСУ, вражеские дроны заметили в Полтавской области. Они направляются в сторону Миргорода. 

БПЛА фиксируют и в Кировоградской области. Они летят в северо-западном направлении. Есть угроза для Черкасской области. 

Обновлено 22:00

Воздушные силы сообщают о движении вражеских БПЛА в сторону Смелы Черкасской области. 

Также дроны из Сумской области уже фиксируют в Богодуховском районе Харьковской области. Жителей Харькова призывают оставаться в укрытиях из-за того, что БПЛА летят в направлении города. 

Обновлено 22:36

Воздушную тревогу объявили в Киеве и области. Воздушные сили предупреждают об угрозе ударных дронов и просят жителей оставаться в укрытиях. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерациядрониатака дроновВойна России против Украинывоздушная тревога