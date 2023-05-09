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Окупанти знову атакували Кізомис Херсонської області, знищивши фельдшерський пункт

Фото: окупанти обстріляли Кізомис Херсонської області 9 травня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 9 травня, російські окупанти вчергове обстріляли Кізомис Херсонської області. В результаті артилерійської атаки знищено фельдшерський пункт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Російська артилерія продовжує атакувати Кізомис Білозерської громади", - йдеться в повідомленні..

За даними ОВА, внаслідок чергового обстрілу у селі знищено фельдшерський пункт.

"На щастя, мирні люди не постраждали", - додали в адміністрації.

Як повідомлялося, російські війська минулої доби здійснили 46 обстрілів Херсонської області. Росіяни влучили у житлові квартали населених пунктів області, а також до будівель школи, амбулаторії, будинку-інтернату для людей похилого віку та приміщення сільської ради. 14 осіб отримали поранення, з них 1 - дитина. Зокрема, окупанти обстріляли Станіслав і скинули авіабомби на Кізомис Херсонської області. Десять людей отримали поранення. Також під обстріл у Станіславі потрапила бригада телеком-провайдерів. Поранення отримала жінка з-поміж цивільних.

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Херсонська область