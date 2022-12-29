Окупанти знову атакували енергетичний об'єкт у Харкові, - ОП

"Буквально декілька хвилин тому був новий "приліт" по місту Харкову, по одному з енергооб'єктів", - зазначив він.

При цьому Тимошенко зазначив, що енергетична ситуація у Харкові та області складна, на місцях влучань працюють фахівці. Також відомо, що у Харкові знову зупинилося метро.

Мер міста Ігор Терехов підтвердив удар по Харкову.

"Знову б'ють по Харкову. Наразі під ударом інфраструктура в Індустріальному районі. Щодо руйнувань та постраждалих інформація уточнюється", - зазначив він.

Нагадаємо, Росія сьогодні атакувала Харків та область ракетами, зафіксовано чотири "прильоти", ймовірно С-300. Відомо, що ворог обстріляв критичну інфраструктуру, у Харкові ракети пошкодила енергетичний об'єкт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.