UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти знову з артилерії обстріляли прикордоння Сумської області

Фото: Окупанти знову з артилерії обстріляли прикордоння Сумської області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 3 березня, російські військові знову з артилерії обстріляли прикордоння Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОК "Північ".

"Ворожі війська не припиняють обстріли прикордонних населених пунктів Сумської області", - йдеться у повідомленні.

  • З 13:35 до 14:00 повідомили про 8 "приходів", ймовірно, зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Кучерівка;
  • З 16:15 до 16:25 повідомили про 5 "приходів", ймовірно, з міномета 120 мм, в район населеного пункту Білокопитове;
  • З 15:50 до 16:45 повідомили про 15 "приходів", ймовірно, з САУ, в район населеного пункту Ходіне.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація уточнюється", - додали у командуванні.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 3 березня, російські військові з артилерії та РСЗВ обстріляли прикордоння Сумської області. Загинула одна людина.

Раніше повідомлялось, що у четвер, 2 березня, російські війська вкотре обстріляли Сумську область. Усього було зафіксовано 177 "прильотів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСумська областьВійна в Україні