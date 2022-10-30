Окупанти знизили темп наступу під Бахмутом після удару ЗСУ, - ISW

Українські сили завдали високоточного удару по російських військах, які готувалися до нової атаки, на південь від Бахмута в районі Майорська. Внаслідок удару загинули близько 300 російських військовослужбовців.

Російські війська евакуювали 60 поранених до медичного закладу у Горлівці Донецької області. Український генеральний штаб згодом не повідомляв про жодні російські наземні атаки під Бахмутом ані у своїх ранкових, ані у своїх вечірніх зведеннях.

Жодне із тверджень Росії про те, що її війська почали наступ на Вугледар, не містило підтвердження бойових дій. Генштаб України не повідомляв про завдання російськими військами наземних ударів на заході Донецької області.

Інші ключові висновки ISW

Росія, ймовірно, прискорює зусилля щодо насильницького знелюднення районів Херсонської області вздовж річки Дніпро та заселення їх російськими солдатами, деякі з яких не одягнені у військову форму, порушуючи закон про збройні конфлікти.

Міністерство оборони Росії відреагувало на тиск з боку блогерів щодо поводження з російськими військовополоненими та проведення обмінів полоненими.

Українські війська закріплювали досягнуте та продовжували контрнаступальні дії на лінії Сватове - Кремінна.

Українська розвідка вказала, що за оборону Херсонської області, як і раніше, відповідають російські війська найвищої якості.

Російські війська продовжували займати оборонні позиції на західному березі Дніпра.

Російські війська, ймовірно, досягли незначних успіхів у районі Донецька.

Кремль доручив російським суддям не звільняти в'язнів від умовно-дострокового звільнення, а натомість направляти їх на вербування до ПВК.

Кремль, ймовірно, проводить інформаційну операцію щодо зниження напруженості між християнами та мусульманами в Росії, щоб догодити групам релігійних меншин у російських збройних силах.

Нагадаємо, на думку аналітиків, атаку на фрегат класу "Григорович" Чорноморського флоту РФ біля Севастополя, ймовірно, здійснили Збройні сили України. Однак це лише стримана відповідь на бомбардування українських міст.

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