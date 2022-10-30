Окупанти знизили темп наступу під Бахмутом після удару ЗСУ, - ISW

Російські сили знизили темп своїх наступальних операцій під Бахмутом 29 жовтня, ймовірно, оговтавшись від українського удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Українські сили завдали високоточного удару по російських військах, які готувалися до нової атаки, на південь від Бахмута в районі Майорська. Внаслідок удару загинули близько 300 російських військовослужбовців.
Російські війська евакуювали 60 поранених до медичного закладу у Горлівці Донецької області. Український генеральний штаб згодом не повідомляв про жодні російські наземні атаки під Бахмутом ані у своїх ранкових, ані у своїх вечірніх зведеннях.
Жодне із тверджень Росії про те, що її війська почали наступ на Вугледар, не містило підтвердження бойових дій. Генштаб України не повідомляв про завдання російськими військами наземних ударів на заході Донецької області.
Нагадаємо, на думку аналітиків, атаку на фрегат класу "Григорович" Чорноморського флоту РФ біля Севастополя, ймовірно, здійснили Збройні сили України. Однак це лише стримана відповідь на бомбардування українських міст.
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