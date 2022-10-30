Стримана відповідь: аналітики ISW оцінили удари по Чорноморському флоту Росії

Атаку на фрегат класу "Григорович" Чорноморського флоту РФ біля Севастополя, ймовірно, вчинили Збройні сили України. Однак це лише стримана відповідь на бомбардування українських міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що кадри із соціальних мереж задокументували невідому кількість безпілотних надводних апаратів, які завдали удару щонайменше по одному фрегату класу "Григорович" у Севастополі 29 жовтня.

Росіяни не визнали жодних пошкоджень фрегата класу "Григорович", подібно до того, як Міністерство оборони Росії заперечувало будь-які пошкодження крейсера "Москва".

У ISW нагадують, що напади на військові судна у воєнний час є законними актами війни, а не терористичними атаками. Рішення України завдати удару по фрегату з "Калібром" у цей час має сенс, враховуючи посилення російської кампанії з ударів по енергетичній інфраструктурі.

"Якби Київ віддав наказ про цю атаку, це було б пропорційною, навіть стриманою відповіддю на масштабну російську кампанію стратегічних бомбардувань цивільних об'єктів по всій Україні протягом останніх кількох тижнів", - пишуть аналітики.

Чорноморський флот має три фрегати класу "Григорович", кожен із яких здатний запускати крилаті ракети "Калібр".

Нагадаємо, 29 жовтня в Криму заявили про чергову "атаку" БПЛА. В Україні повідомили, що у Севастопольській бухті міг вибухнути десантний корабель "Адмірал Макаров" із "Калібрами" на борту.

Українські військові поки що не мають офіційного підтвердження знищення кораблів Чорноморського флоту РФ після "атаки" БПЛА в Севастопольській бухті в суботу, 29 жовтня. Але вони не відкидають такої можливості.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.