Оккупанты уничтожают плодородные земли в Запорожской области, - мэр Мелитополя

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"Рашисты превращают поля оккупированной Запорожской области в мертвую зону. Захватчики уничтожают плодородные земли на временно оккупированной территории", - написал Федоров.

По его словам, оккупанты нарыли окопов, длина которых составляет кое-где до 70 километров, наставили бетонных "зубов дракона" и "засевают наши плодородные черноземы минами". Кроме того, россияне устраивают полигоны для обучения мобилизованных прямо посреди поля.

Таким образом, следствие использования российского оружия и техники происходит химическое загрязнение земель и грунтовых вод.

"Оккупанты портят окружающую среду самим фактом своего существования, но "экологи" из ВСУ уже на подходе", - добавил мэр Мелитополя.