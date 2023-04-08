Оккупанты уничтожают плодородные земли в Запорожской области, - мэр Мелитополя
Российские захватчики уничтожают плодородные земли на временно оккупированной территории Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.
"Рашисты превращают поля оккупированной Запорожской области в мертвую зону. Захватчики уничтожают плодородные земли на временно оккупированной территории", - написал Федоров.
По его словам, оккупанты нарыли окопов, длина которых составляет кое-где до 70 километров, наставили бетонных "зубов дракона" и "засевают наши плодородные черноземы минами". Кроме того, россияне устраивают полигоны для обучения мобилизованных прямо посреди поля.
Таким образом, следствие использования российского оружия и техники происходит химическое загрязнение земель и грунтовых вод.
"Оккупанты портят окружающую среду самим фактом своего существования, но "экологи" из ВСУ уже на подходе", - добавил мэр Мелитополя.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что оккупанты Запорожской области готовятся к обороне и пройдут поля вблизи захваченного города Днепрорудное.
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