Окупанти "знищили" кораблі та катери України. У ВМС розвіяли новий фейк РФ

"У російських так званих ЗМІ розповсюджується дезінформація щодо знищення кораблів та катерів Військово-Морських Сил ЗС України", - констатують військові.



Так, за даними ВМС України, прикриваючись намаганням вразити кораблі Військово-Морських Сил ЗС України, РФ вчергове завдала удару по цивільних об’єктах, пошкодивши портову інфраструктуру, інформація щодо наявності постраждалих серед цивільного населення уточнюється.

"Кораблі та катери Військово-Морських Сил ЗС України продовжують захищати Україну з морського напрямку. Вчергове просимо не допомагати ворогу та не поширювати російські фейки. Довіряйте лише офіційним джерелам",- звернулись до українців військові, зазначивши, що Росія продовжує робити все можливе, щоб заблокувати морські шляхи до портів України.

Знищення суден РФ

Нещодавно українські розвідники провели чергову успішну операцію у тимчасово окупованому Криму.

Джерела РБК-Україна у спецслужбах розповіли, що 30 травня в Криму були вражені два катери російських окупантів "Тунець". Також, за даними РосЗМІ, затонув лоцманський катер "Мечта".