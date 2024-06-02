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Оккупанты "уничтожили" корабли и катера Украины. В ВМС развеяли новый фейк РФ

Фото: в России придумали новый фейк об "уничтожении" кораблей и катеров Украины (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В России распространили новый фейк о якобы "уничтожении" украинских катеров и кораблей. В ВМС опровергли информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

"В российских так называемых СМИ распространяется дезинформация по уничтожению кораблей и катеров Военно-Морских Сил ВС Украины", - констатируют военные.

Так, по данным ВМС Украины, прикрываясь попыткой поразить корабли Военно-Морских Сил ВС Украины, РФ в очередной раз нанесла удар по гражданским объектам, повредив портовую инфраструктуру, информация о наличии пострадавших среди гражданского населения уточняется.

"Корабли и катера Военно-Морских Сил ВС Украины продолжают защищать Украину с морского направления. В очередной раз просим не помогать врагу и не распространять российские фейки. Доверяйте только официальным источникам", - обратились к украинцам военные, отметив, что Россия продолжает делать все возможное, чтоб заблокировать морские пути в порты Украины.

Уничтожение суден РФ

Недавно украинские разведчики провели очередную успешную операцию во временно оккупированном Крыму.

Источники РБК-Украина в спецслужбах рассказали, что 30 мая в Крыму были поражены два катера российских оккупантов "Тунец". Также, по данным росСМИ затонул лоцманский катер "Мечта".

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