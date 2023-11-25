Окупанти знайшли новий спосіб, як знищити підпілля у Запорізькій області

Зокрема, під прикриттям запровадження так званої "ліцензійно-дозвільної" системи контролю за вогнепальною зброєю та боєприпасами, окупанти зобов’язали мешканців тимчасово окупованої частини Запорізької області, які мають вогнепальну зброю, терміново стати на облік до підрозділів так званого "управління федеральної служби військ національної гвардії РФ по Запорізькій області".

"Таким, чином окупаційна влада реагує на результати "внутрішніх" соціологічних опитувань серед населення ТОТ, які продемонстрували високий рівень проукраїнських настроїв", - пояснюють в ЦНС.

Проте, як зазначають в Центрі, ці заходи не допоможуть Москві у намаганнях взяти окуповану територію під свій контроль, адже для більшості місцевих росіяни лишаються ворогами.

Ситуація на фронті

Боротьба з підпіллям та партизанами на тимчасово окупованій частині Запорізької області стає для окупантів дедалі актуальнішою з кожним днем у міру просування українських військ. Зокрема у звіті Інституту вивчення війни на ранок 25 листопада говорилося, що ЗСУ продовжили контрнаступальні операції поблизу Бахмута і незначно просунулися в західній частині Запорізької області.