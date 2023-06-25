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Окупанти змушують власників затоплених будівель у Херсонській області брати паспорти РФ

Фото: затоплені Олешки (t.me/khersonoleshky)
Автор: Володимир Костирін

На тимчасово підконтрольних військам РФ територіях Херсонської області загарбники використовують скрутне становище жителів затоплених через підрив Каховської ГЕС населених пунктів, примушуючи отримувати паспорти країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Так, інтервенти обіцяють "житлові сертифікати" із соціальними виплатами на придбання житлового майна лише тим власникам підтоплених будинків, які мають "російське громадянство".

Іншим представників окупаційної "адміністрації" допомогу не обіцяють.

Як зазначають у ЦНС, поплічники загарбників вимагають від них написати заяву на отримання ворожої макулатури, і лише тоді обіцяють розглянути питання надання допомоги.

"Маємо черговий доказ цинічності ворога, який проводить політику знищення українців на ТОТ", - йдеться у публікації.

Ситуація у Херсонській області після підриву Каховської ГЕС

Російські війська підірвали Каховську ГЕС 6 червня, внаслідок чого 80 населених пунктів виявилися затопленими. Вода піднялася деякими місцями до 5 метрів. Наразі вода вже відійшла.

Нагадаємо, що внаслідок знищення росіянами Каховської ГЕС загинули понад 20 людей.

Уряд України надав 565 млн гривень для допомоги постраждалим через підтоплення в Херсонській та Миколаївській областях внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС.

Додамо, що руйнація загарбниками гідроелектростанції призвела до погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації на окупованих територіях Херсонської області, і там вже було зафіксовано спалах гепатиту А.

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Херсонська областьВійна Росії проти України