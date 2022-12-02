Окупанти не зможуть змінити хід війни та гарантовано програють, - Арестович
Поразка Росії у війні проти України є неминучою. Жодні зусилля агресора не вплинуть на результат бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".
"Вони (російські окупанти - ред.) не зможуть змінити хід війни. Вони гарантовано програють. Зауважте, в РФ одразу заговорили про Гаагу, намагаючись мотивувати страхом. І нічого", - зазначив посадовець.
Водночас Арестович вказав, що "мудрі розуміють: Бахмут - це величезна пастка".
"Там і "вагнерівці" зазнали колосальних людських втрат та авторитету, здобутого раніше", - додав радник ОП.
Нагадаємо, Арестович пояснив, чому Росія не зможе захопити Бахмут і Донецьку область.
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