Окупанти зміцнюють свою оборону та намагаються наступати під Бахмутом, - Генштаб

Російські окупанти зміцнюють свою оборону на окремих напрямках. При цьому під Бахмутом (Донецька область) вони не припиняють спроби наступу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
За даними українського військового командування, наступальні дії росіян продовжують фіксувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Також росіяни здійснюють фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках і ведуть повітряну розвідку.
При цьому українські військові продовжують обстрілювати позиції окупантів.
"Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 5 ударів: 1 - по району зосередження озброєння та військової техніки, 2 - по взводних опорних пунктах, а також 2 - по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили один пункт управління російських окупантів", - додають у Генштабі.
Ситуація на окремих напрямках:
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти підірвали міст через річку Красна біля Красноріченського та ще один - біля Кремінної в Луганській області
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