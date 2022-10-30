UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти зміцнюють свою оборону та намагаються наступати під Бахмутом, - Генштаб

Ілюстративне фото: окупанти зміцнюють свою оборону та намагаються наступати під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти зміцнюють свою оборону на окремих напрямках. При цьому під Бахмутом (Донецька область) вони не припиняють спроби наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

За даними українського військового командування, наступальні дії росіян продовжують фіксувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Також росіяни здійснюють фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках і ведуть повітряну розвідку.

При цьому українські військові продовжують обстрілювати позиції окупантів.

"Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 5 ударів: 1 - по району зосередження озброєння та військової техніки, 2 - по взводних опорних пунктах, а також 2 - по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили один пункт управління російських окупантів", - додають у Генштабі.

Ситуація на окремих напрямках:

  • на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Росіяни продовжують перекидати військових на територію Білорусі.
  • на Слобожанському напрямку росіяни вели обстріли біля населених пунктів Ветеринарне, Дворічна, Стариця, Стрілеча та Чугунівка Харківської області;
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках обстріли зафіксували у районах населених пунктів Кислівка і Ольгівка Харківської області, Греківка і Невське Луганської області та Зарічне Донецької області;
  • на Бахмутському напрямку росіяни проводили обстріли в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Майорськ, Невське, Опитне, Сіверськ та Соледар Донецької області;
  • на Авдіївському напрямку обстріли були біля Авдіївки, Водяного, Невельського, Красногорівки, Мар’їнки, Олександрополя Донецької області;
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог вів обстріли у районах населених пунктів Богоявленка, Времівка, Вугледар, Новопіль і Пречистівка Донецької області та Залізничне, Малинівка, Новоданилівка, Ольгівське, Чарівне і Червоне Запорізької області;
  • на Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали райони близько 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти підірвали міст через річку Красна біля Красноріченського та ще один - біля Кремінної в Луганській області

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьБахмутГенштаб ВСУВійна Росії проти України