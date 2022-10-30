Окупанти зміцнюють свою оборону та намагаються наступати під Бахмутом, - Генштаб

Російські окупанти зміцнюють свою оборону на окремих напрямках. При цьому під Бахмутом (Донецька область) вони не припиняють спроби наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

"Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 5 ударів: 1 - по району зосередження озброєння та військової техніки, 2 - по взводних опорних пунктах, а також 2 - по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили один пункт управління російських окупантів", - додають у Генштабі.

При цьому українські військові продовжують обстрілювати позиції окупантів.

Також росіяни здійснюють фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках і ведуть повітряну розвідку.

За даними українського військового командування, наступальні дії росіян продовжують фіксувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти підірвали міст через річку Красна біля Красноріченського та ще один - біля Кремінної в Луганській області

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