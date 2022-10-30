Окупанти зміцнюють свою оборону та намагаються наступати під Бахмутом, - Генштаб
Російські окупанти зміцнюють свою оборону на окремих напрямках. При цьому під Бахмутом (Донецька область) вони не припиняють спроби наступу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
За даними українського військового командування, наступальні дії росіян продовжують фіксувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Також росіяни здійснюють фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках і ведуть повітряну розвідку.
При цьому українські військові продовжують обстрілювати позиції окупантів.
"Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 5 ударів: 1 - по району зосередження озброєння та військової техніки, 2 - по взводних опорних пунктах, а також 2 - по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили один пункт управління російських окупантів", - додають у Генштабі.
Ситуація на окремих напрямках:
- на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Росіяни продовжують перекидати військових на територію Білорусі.
- на Слобожанському напрямку росіяни вели обстріли біля населених пунктів Ветеринарне, Дворічна, Стариця, Стрілеча та Чугунівка Харківської області;
- на Куп’янському та Лиманському напрямках обстріли зафіксували у районах населених пунктів Кислівка і Ольгівка Харківської області, Греківка і Невське Луганської області та Зарічне Донецької області;
- на Бахмутському напрямку росіяни проводили обстріли в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Майорськ, Невське, Опитне, Сіверськ та Соледар Донецької області;
- на Авдіївському напрямку обстріли були біля Авдіївки, Водяного, Невельського, Красногорівки, Мар’їнки, Олександрополя Донецької області;
- на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог вів обстріли у районах населених пунктів Богоявленка, Времівка, Вугледар, Новопіль і Пречистівка Донецької області та Залізничне, Малинівка, Новоданилівка, Ольгівське, Чарівне і Червоне Запорізької області;
- на Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали райони близько 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти підірвали міст через річку Красна біля Красноріченського та ще один - біля Кремінної в Луганській області
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