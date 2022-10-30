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Оккупанты укрепляют свою оборону и пытаются наступать под Бахмутом, - Генштаб

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Украина, Воскресенье 30 октября 2022 18:41
Оккупанты укрепляют свою оборону и пытаются наступать под Бахмутом, - Генштаб Иллюстративное фото: оккупанты укрепляют свою оборону и пытаются наступать под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты укрепляют свою оборону на отдельных направлениях. При этом под Бахмутом (Донецкая область) они не останавливают попытки наступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

По данным украинского военного командования, наступательные действия россиян продолжают фиксировать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Также россияне проводят фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведут воздушную разведку.

При этом украинские военные продолжают обстреливать позиции оккупантов.

"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 5 ударов: 1 - по району сосредоточения вооружения и военной техники, 2 - по взводным опорным пунктам, а также 2 - по позициям комплексов противовоздушной обороны противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за одни сутки поразили пункт управления российских оккупантов", - добавляют в Генштабе.

Ситуация по отдельным направлениям:

  • на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Россияне продолжают перебрасывать военных на территорию Беларуси.
  • на Слобожанском направлении россияне вели обстрелы возле населенных пунктов Ветеринарное, Двуречная, Старица, Стрелеча и Чугуновка Харьковской области;
  • на Купянском и Лиманском направлениях обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Кисловка и Ольговка Харьковской области, Грековка и Невское Луганской области и Заречное Донецкой области;
  • на Бахмутском направлении россияне проводили обстрелы в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Майорск, Невское, Опытное, Северск и Соледар Донецкой области;
  • на Авдеевском направлении обстрелы были у Авдеевки, Водяного, Невельского, Красногоровки, Марьинки, Александрополя Донецкой области;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях враг вел обстрелы в районах населенных пунктов Богоявленка, Времевка, Угледар, Новополь и Пречистовка Донецкой области и Зализничное, Малиновка, Новоданиловка, Ольговское, Чаривное и Червоное Запорожской области;
  • на Южнобужском направлении огневого воздействия подверглись районы около 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты взорвали мост через реку Красная возле Краснореченского и еще один - возле Кременной в Луганской области.

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Донецкая область Бахмут Генштаб ВСУ Война России против Украины
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