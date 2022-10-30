Оккупанты укрепляют свою оборону и пытаются наступать под Бахмутом, - Генштаб

Российские оккупанты укрепляют свою оборону на отдельных направлениях. При этом под Бахмутом (Донецкая область) они не останавливают попытки наступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 5 ударов: 1 - по району сосредоточения вооружения и военной техники, 2 - по взводным опорным пунктам, а также 2 - по позициям комплексов противовоздушной обороны противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за одни сутки поразили пункт управления российских оккупантов", - добавляют в Генштабе.

При этом украинские военные продолжают обстреливать позиции оккупантов.

Также россияне проводят фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведут воздушную разведку.

По данным украинского военного командования, наступательные действия россиян продолжают фиксировать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты взорвали мост через реку Красная возле Краснореченского и еще один - возле Кременной в Луганской области.

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