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Окупанти змінили тактику дронових атак: скільки безпілотників випустили по Україні

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія змінила тактику атак, випустивши по Україні ударні дрони зранку, а не вночі. Окупанти атакували нашу країну не менше 10 безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Цього разу противник дещо змістив часові рамки завдання ударів. Маємо зараз о пів на 9, але тривоги ще тривають. Зазвичай в цей час ми даємо статистику збиття, скільки летіло, куди й що вдалося знищити в повітряному просторі. Цього разу близько 10 БПЛА атакували Україну", - зазначив він.

Ігнат пояснив, що "стандартний час" для російських дронових атак: з 22:00 до 3-4 ночі. Росіяни завдавали удари хвилями з різних напрямків. Речник нагадав, що раніше загарбники завдавали ударів вдень, але такий час атак полегшував роботу українській ППО.

"Перед цим, якщо увійти в стандартний відрізок часу, 22:00 і ніч, то вони завдавали ударів вдень. І побачили, що вдень нашим Силам оборони простіше збивати, тому що є візуальна прив'язка до цілі. Тому власне був обраний нічний час. Зараз ночі трошки довші і видимість вранці залежить від погодних умов передусім. Тому теж непросто виявляти візуально ці повітряні цілі, бо є хмарність і туман. Це все ускладнює роботу мобільним вогневим групам, яким потрібна вкрай саме візуальна прив'язка до цілі", - додав Ігнат.

За словами речника, напередодні в Полтавській області також працювала протиповітряна оборона. У регіоні внаслідок бойової роботи була знищена російська ракета Х-59.

Що відомо про ранкову атаку

Зранку у четвер, 16 листопада, російські окупанти з півдня випустили по Україні ударні безпілотники, ймовірно, "Шахеди". Групи ударних дронів рухалися у напрямку Хмельницької області.

Відомо, що у Хмельницькій області чули вибухи через роботу ППО. Речник Повітряних сил ЗСУ Ігнат підтвердив, що регіон атакують "Шахед". Він закликав жителів, особливо міста Старокостянтинів, залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Додамо, що у Старокостянтинові знаходиться військовий аеродром. Окупанти вже не раз намагалися атакувати його.

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