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Окупанти зменшили кількість штурмів. Яка ситуація на Таврійському напрямку

Фото: окупанти зменшили кількість штурмів на Таврійському напрямку 21 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська зменшили кількість спроб штурмувати позиції українських військових на Таврійському напрямку. Тут за добу було вбуло 339 росіян - більше половини від загальних втрат на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Російські окупанти зменшили кількість штурмових дій, але продовжують цинічно ігнорувати закони та звичаї ведення війни - вдарили ракетами із ЗРК С-300 по ци-вільному медичному закладу на Донеччині", - зазначив він.

Втрати РФ на Таврійському напрямку

Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних удари, провів 29 бойових зіткнень та здійснив 637 артилерійських обстрілів. 

Загальні втрати ворога склали 339 осіб. Знищено 5 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 ББМ та 2 артилерійських системи.

Загальні втрати ворога за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 21 листопада, становили 610 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 319820 військових. Крім того, ЗСУ знищили 6 бойових броньованих машин та 4 артилерійські системи.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські військові відбили 20 атак противника на Бахмутському напрямку, продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Підрозділи ракетних військ уразили склад боєприпасів супротивника. Зокрема, зі звіту Інституту вивчення війни відомо, що ЗСУ продовжили операції на східному (лівому) березі Херсонської області та, як повідомляється, просунулися вперед.

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