Оккупанты уменьшили количество штурмов. Какая ситуация на Таврическом направлении

"Российские оккупанты уменьшили количество штурмовых действий, но продолжают цинично игнорировать законы и обычаи ведения войны - ударили ракетами из ЗРК С-300 по гражданскому медицинскому учреждению в Донецкой области", - отметил он.

Потери РФ на Таврическом направлении

За прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных удара, провел 29 боевых столкновений и совершил 637 артиллерийских обстрелов.

Общие потери врага составили 339 человек. Уничтожены 5 единиц военной техники противника. В частности, 1 ББМ и 2 артиллерийские системы.

Общие потери врага за сутки

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 21 ноября, составили 610 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 319820 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 боевых бронированных машин и 4 артиллерийские системы.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские военные отбили 20 атак противника на Бахмутском направлении, продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Подразделения ракетных войск поразили склад боеприпасов противника. В частности, из отчета Института изучения войны известно, что ВСУ продолжили операции на восточном (левом) берегу Херсонской области и, как сообщается, продвинулись вперед.