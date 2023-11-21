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Оккупанты уменьшили количество штурмов. Какая ситуация на Таврическом направлении

Фото: оккупанты уменьшили количество штурмов на Таврическом направлении 21 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска снизили количество попыток штурмовать позиции украинских военных на Таврическом направлении. Здесь за сутки было убито 339 россиян - более половины от общих потерь на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Российские оккупанты уменьшили количество штурмовых действий, но продолжают цинично игнорировать законы и обычаи ведения войны - ударили ракетами из ЗРК С-300 по гражданскому медицинскому учреждению в Донецкой области", - отметил он.

Потери РФ на Таврическом направлении

За прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных удара, провел 29 боевых столкновений и совершил 637 артиллерийских обстрелов.

Общие потери врага составили 339 человек. Уничтожены 5 единиц военной техники противника. В частности, 1 ББМ и 2 артиллерийские системы.

Общие потери врага за сутки

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 21 ноября, составили 610 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 319820 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 боевых бронированных машин и 4 артиллерийские системы.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские военные отбили 20 атак противника на Бахмутском направлении, продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Подразделения ракетных войск поразили склад боеприпасов противника. В частности, из отчета Института изучения войны известно, что ВСУ продолжили операции на восточном (левом) берегу Херсонской области и, как сообщается, продвинулись вперед.

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Война в Украине