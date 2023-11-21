Оккупанты уменьшили количество штурмов. Какая ситуация на Таврическом направлении

Российские войска снизили количество попыток штурмовать позиции украинских военных на Таврическом направлении. Здесь за сутки было убито 339 россиян - более половины от общих потерь на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
"Российские оккупанты уменьшили количество штурмовых действий, но продолжают цинично игнорировать законы и обычаи ведения войны - ударили ракетами из ЗРК С-300 по гражданскому медицинскому учреждению в Донецкой области", - отметил он.
Потери РФ на Таврическом направлении
За прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных удара, провел 29 боевых столкновений и совершил 637 артиллерийских обстрелов.
Общие потери врага составили 339 человек. Уничтожены 5 единиц военной техники противника. В частности, 1 ББМ и 2 артиллерийские системы.
Общие потери врага за сутки
Потери России в войне в Украине на утро вторника, 21 ноября, составили 610 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 319820 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 боевых бронированных машин и 4 артиллерийские системы.
По данным Генштаба, украинские военные отбили 20 атак противника на Бахмутском направлении, продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Подразделения ракетных войск поразили склад боеприпасов противника. В частности, из отчета Института изучения войны известно, что ВСУ продолжили операции на восточном (левом) берегу Херсонской области и, как сообщается, продвинулись вперед.
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