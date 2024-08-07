Окупанти здійснили 564 удари по Запорізькій області за добу: загинули двоє чоловіків

Двоє чоловіків загинули, ще один отримав поранення внаслідок російської атаки по Пологівському району Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Запорізької ОВА Івана Федорова.
Під обстріли потрапили 9 населених пунктів області.
Війська РФ здійснили 3 авіаційні удари по Гуляйполю та Долинці.
336 БпЛА різної модифікації атакували Лисогірку, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Полтавку та Малинівку.
13 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине.
212 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.
Надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Нагадаємо, для Запорізької області виділили додаткові гроші для будівництва фортифікацій. Йдеться про суму у майже 147 млн гривень.
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