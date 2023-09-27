Окупанти збудували новий укріпрайон з обох боків дороги до Роботиного

"Відчуваючи постійний натиск Збройних сил України російська армія створює нові укріплення у тилу та навколо тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області", - розповів він.

Так, як зазначив Федоров, на північ від Токмака з'явився новий укріпрайон з обох боків автодороги, яка веде до нещодавно звільненого ЗСУ с. Роботине. Крім того, на межі Донецької та Запорізької областей для побудови фортифікацій почали заганяти бетоновози.

Також, як зазначив Федоров, на захопленій території окупанти влаштували більше 20 тренувальних полігонів армії РФ загальною площею близько 50 тисяч гектарів.

"На Мелітопольщині це околиці Дунаївки, Атманя, Кирилівки, територія Приазовського нацпарку", - додав він.

Укріпрайони окупантів

Окупанти продовжують посилювати лінію оборони і в Микільсько-Мангуському районі, біля Маріуполя. Зокрема, як повідомляв радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, окупанти перевозять через Маріуполь "зуби дракона" для того, щоб зміцнити лінію оборони. Проте їхньою метою є не "захист" Маріуполя від контрнаступу ЗСУ, а а захист коридору який по суходолу йде до Криму.

Крім того, у Маріупольському районі для облаштування оборонних рубежів загарбники також використовують бетоновози.