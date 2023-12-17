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Окупанти збільшують кількість спецпризначенців для пошуку українського підпілля

Фото: окупанти збільшують кількість спецпризначенців (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові Російської Федерації на окупованих територіях Херсонської області збільшують кількість спецпризначенців для пошуку партизан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Все більше груп російських спецслужбовців та військових залучені до пошуку підпілля", - наголосили в центрі.

За даними центру, українське підпілля фіксує посилення контрдиверсійного режиму окупантів на  тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Зокрема, центр повідомляє, що росіяни сформували окремі маневрені групи РЕР, які намагаються запеленгувати джерела випромінювання від супутникових телефонів.

"Противнику відомо, що сили оборони використовують у військових цілях апаратуру оператора супутникового зв’язку “Iridium”. Також для прочісування населених пунктів було виділено близько ста представників росгвардії", - пояснили в ЦНС.

Раніше ми писали, що Центр національного спротиву запустив спеціальний бот в Telegram. За допомогою нього українці можуть повідомити про дії чи позиції ворога

Повідомити Силам Оборони про зрадника або позиції ворога можна за посиланням.

Проте обов'язково видаляйте листування з ботом і кадри з телефона для власної безпеки.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що громадяни, які співпрацюють із загарбниками, мають лише два варіанти розвитку подальших дій: або вони спробують втекти в Росію, або будуть засуджені в Україні.

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