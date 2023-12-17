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Оккупанты увеличивают количество спецназовцев для поиска украинского подполья

Фото: оккупанты увеличивают количество спецназовцев (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные Российской Федерации на оккупированных территориях Херсонской области увеличивают количество спецназовцев для поиска партизан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"Все больше групп российских спецслужащих и военных привлечены к поиску подполья", - отметили в центре.

По данным центра, украинское подполье фиксирует усиление контрдиверсионного режима оккупантов на временно оккупированных территориях Херсонской области.

В частности, центр сообщает, что россияне сформировали отдельные маневренные группы РЭР, которые пытаются запеленговать источники излучения от спутниковых телефонов.

"Противнику известно, что силы обороны используют в военных целях аппаратуру оператора спутниковой связи "Iridium". Также для прочесывания населенных пунктов было выделено около ста представителей росгвардии", - пояснили в ЦНС.

Ранее мы писали, что Центр национального сопротивления запустил специальный бот в Telegram. С помощью него украинцы могут сообщить о действиях или позициях врага

Сообщить Силам Обороны о предателе или позиции врага можно по ссылке.

Однако обязательно удаляйте переписку с ботом и кадры из телефона для безопасности.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что сотрудничающие с захватчиками граждане имеют лишь два варианта развития дальнейших действий: либо они попытаются бежать в Россию, либо будут осуждены в Украине.

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Херсонская областьВойна России против Украины