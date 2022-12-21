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Окупанти збили свій ударний вертоліт на Запорізькому напрямку, - СтратКом

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Запорізька область, Середа 21 грудня 2022 14:06
Окупанти збили свій ударний вертоліт на Запорізькому напрямку, - СтратКом Фото: окупанти збили свій ударний вертоліт на Запорізькому напрямку (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Російська система ППО збила свій вертоліт Ка-52 "Алігатор" у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram.

Зазначається, що інцидент стався на початку грудня. ЗРПК "Панцир-С1" виявив у нічному небі об'єкт і ухвалив рішення про його "приземлення". Мета була успішно ліквідована, проте пізніше виявилося, що гелікоптер виявився російським Ка-52 "Алігатор".

Екіпаж вертольота нібито вижив.

Фото: збитий російський вертоліт "Алігатор" (Telegram)

Нагадаємо, як повідомляв речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, з початку грудня Повітряні сили ЗСУ збили 67 ірнаських дронів-камікадзе Shahed.

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