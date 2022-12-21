Оккупанты сбили свой же ударный вертолет на Запорожском направлении, - СтратКом
Российская система ПВО сбила свой же вертолет Ка-52 "Аллигатор" в Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Управления стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.
Отмечается, что инцидент произошел в начале декабря. ЗРПК "Панцирь-С1" обнаружил в ночном небе объект и принял решение о его "приземлении". Цель была успешно ликвидирована, однако позже оказалось, что вертолет оказался российским Ка-52 "Аллигатор".
Экипаж вертолета якобы выжил.
Фото: сбитый российский вертолет "Аллигатор" (Telegram)
Напомним, как сообщал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, с начала декабря Воздушные силы ВСУ сбили 67 ирнасских дронов-камикадзе Shahed.
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