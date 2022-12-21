Оккупанты сбили свой же ударный вертолет на Запорожском направлении, - СтратКом

Фото: оккупанты сбили свой же ударный вертолет на Запорожском направлении (wikipedia)

Российская система ПВО сбила свой же вертолет Ка-52 "Аллигатор" в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Управления стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

Отмечается, что инцидент произошел в начале декабря. ЗРПК "Панцирь-С1" обнаружил в ночном небе объект и принял решение о его "приземлении". Цель была успешно ликвидирована, однако позже оказалось, что вертолет оказался российским Ка-52 "Аллигатор". Экипаж вертолета якобы выжил. Фото: сбитый российский вертолет "Аллигатор" (Telegram)