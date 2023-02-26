Окупанти зазнають великих втрат під Бахмутом та Верхньоторецьком, - Генштаб

Так, 23 лютого, в районі Горлівки Донецької області, окупанти провели виїзну експертизу без офіційного оформлення над близько 200 тілами загиблих найманців так званої ПВК "Вагнера".

"Окупанти були ліквідовані у період з 20 по 22 лютого на Бахмутському напрямку. Після закінчення експертизи тіла загарбників вивезли вантажівками в напрямку Новошахтинська РФ", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, у період з 22 по 24 лютого до місцевого моргу міської лікарні №2 Горлівки з району Верхньоторецького доставили до 30 тіл загиблих окупантів, які були покликані з мобілізації з тимчасово окупованих територій Донецької області та РФ.

Нагадаємо, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов зазначив, що росіяни у спробах захопити Бахмут втрачають убитими тисячі військових, а найманців ПВК "Вагнера" взагалі залишають на полях і не пускають назад живими.

Крім того, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що росіяни під Бахмутом втрачають щодня до 500 військових убитими.

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