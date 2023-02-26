Оккупанты несут большие потери под Бахмутом и Верхнеторецком, - Генштаб

Так, 23 февраля, в районе Горловки Донецкой области, оккупанты провели выездную экспертизу без официального оформления над около 200 телами погибших наемников так называемой ЧВК "Вагнера".

"Оккупанты были ликвидированы в период с 20 по 22 февраля на Бахмутском направлении. После окончания экспертизы тела захватчиков вывезли грузовиками в направлении Новошахтинска РФ", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в период с 22 по 24 февраля в местный морг городской больницы №2 Горловки из района Верхнеторецкого доставили до 30 тел погибших оккупантов, которые были призваны по мобилизации с временно оккупированных территорий Донецкой области и РФ.

Напомним, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов отметил, что россияне в попытках захватить Бахмут теряют убитыми тысячи военных, а наемников ЧВК "Вагнера" вообще оставляют на полях и не пускают назад живыми.

Кроме того, министр обороны Алексей Резников сообщил, что россияне под Бахмутом теряют ежедневно до 500 военных убитыми.

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