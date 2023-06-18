ua ru
Нд, 18 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ просуваються під Авдіївкою: актуальна карта бойових дій

Новость на русском →
Авдіївка, Неділя 18 червня 2023 16:18
ЗСУ просуваються під Авдіївкою: актуальна карта бойових дій Фото: ЗСУ просуваються під Авдіївкою (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові просуваються під Авдіївкою Донецької області. Також наші захисники мають успіх у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлену карту бойових дій Deepstate.

Згідно з картою бойових дій, у районі Авдіївки побільшало сірої зони. Тобто там тривають активні бойові дії, а українській військові мають певні успіхи біля Веселого.

Також інформацію про просування наших військ підтвердив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Відповідну заяву він зробив в ефірі телемарафону.

"Не втрачають навіть маленького шансу, використовують усі можливості. І в принципі поки це не видно на інтерактивній мапі DeepState, але за останні два тижні наші просунулись вперед трохи більш як на кілометр", - сказав Барабаш.

ЗСУ просуваються під Авдіївкою: актуальна карта бойових дій

Також українські захисники просуваються на Запорізькому напрямку. Зокрема, південніше населеного пункту Мала Токмачка.

Варто зазначити, що підрозділи ЗСУ продовжують штурми західніше міста Оріхів, де було звільнено село Лобкове. Аналітики сервісу Deepstate також зазначають, що загалом інтенсивність бойових дій дещо вщухла.

Наступ України

Як повідомлялося, на початку червня українські військові активізували наступальні дії відразу на декількох ділянках фронту. Зокрема, ЗСУ просувають на флангах Бахмутського напрямку.

Крім того, наші воїни почали звільняти населені пункти на Бердянському та Запорізькому напрямках. Довгий час лінія фронту на цих напрямках була незмінною.

При цьому британська розвідка зазначає, що окупаційні війська зараз зазнають найбільших втрат з часів піку битви за Бахмут у березні цього року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУ Контрнаступ ЗСУ Авдіївка Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Світло, бензин та вода: що буде з цінами у липні
Світло, бензин та вода: що буде з цінами у липні
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом