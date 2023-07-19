Окупанти заявили, що готують "штурм" ЗАЭС. В ГУР попередили про нові провокації

Російські окупанти заявили, що готують штурм Запорізької АЕС із використанням важкого озброєння. У Головному управлінні розвідки України попередили про нові провокації загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР .

"Спецслужба окупантів стверджує, що наприкінці липня буде організовано "штурм" атомної станції, в якому начебто мають взяти участь "штурмові групи" і неназвані "добровольчі озброєні підрозділи України", - йдеться в повідомленні.

В розвідці говорять, що тиражування такої інформації може свідчити про підготовку окупантами операції "під чужим прапором", яка призведе до масштабної аварії на ЗАЕС.

"За наявною інформацією наразі готуються чергові імітаційні обстріли станції з метою подальшого звинувачення в них України", - попередили у відомстві.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Запорізька атомна електростанція була захоплена окупаційними військами 4 березня 2022 року. Відтоді неодноразово оприлюднювалась інформація про замінування території станції, кількох енергоблоків та ставка-охолоджувача.

До цього президент Володимир Зеленський заявив про те, що росіяни готуються до теракту на ЗАЕС з наступним викидом радіації. Також росіяни рекомендували евакуюватися персону, яка підписала контракти з "Росатомом". Вони мали виїхати до 5 липня. Але у "День Х" ЗАЕС продовжила працювати у штатному режимі.