ua ru
Ср, 19 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты заявили, что готовят "штурм" ЗАЭС. В ГУР предупредили о новых провокациях

Новина українською →
Запорожье, Среда 19 июля 2023 16:21
Оккупанты заявили, что готовят "штурм" ЗАЭС. В ГУР предупредили о новых провокациях Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты заявили, что готовят штурм Запорожской АЭС с использованием тяжелого вооружения. В Главном управлении Украины разведки предупредили о новых провокациях захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

"Спецслужба оккупантов утверждает, что в конце июля будет организован "штурм" атомной станции, в котором якобы должны принять участие "штурмовые группы" и неназванные "добровольческие вооруженные подразделения Украины", - говорится в сообщении.

В разведке говорят, что тиражирование такой информации может свидетельствовать о подготовке оккупантами операции "под чужим флагом", которая приведет к масштабной аварии на ЗАЭС.

"По имеющейся информации готовятся очередные имитационные обстрелы станции с целью дальнейшего обвинения в них Украины", - предупредили в ведомстве.

Ситуация на Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция была захвачена оккупационными войсками 4 марта 2022 года. С тех пор неоднократно обнародовалась информация о заминировании территории станции, нескольких энергоблоков и пруда-охладителя.

До этого президент Владимир Зеленский заявил о том, что россияне готовятся к теракту на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. Также россияне рекомендовали эвакуироваться персону, подписавшему контракты с "Росатомом". Они должны были уехать до 5 июля. Но в "День Х" ЗАЭС продолжила работать в штатном режиме.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС Запорожье
NEWS
Пожар в Одессе и сбитые дроны под Киевом: что известно о последствиях ночной атаки
Пожар в Одессе и сбитые дроны под Киевом: что известно о последствиях ночной атаки
DAILY
Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию