Окупанти заявили про новий обмін полоненими

Окупанти заявляють про новий обмін військовополоненими за формою "50 на 50". Обмін нібито має відбутися сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "главу ДНР" Дениса Пушиліна.

За його словами, з російського полону звільнять 50 захисників України, переважно бійців Збройних сил. Пушилін стверджує, що таку самі кількість полонених віддасть Україна.

Нагадаємо, вчора з російського полону звільнили ще 35 військових і одного цивільного. Серед них захисники Маріуполя та нацгвардійці, що були взяті у полон на Чорнобильській АЕС у перші дні вторгнення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.