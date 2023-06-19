UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти заявили про атаку дронів на Крим

Крим знову атакували дрони 19 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Тимчасово анексований Крим знову атакували дрони у понеділок, 19 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал так званого "глави" Криму Сергія Аксьонова.

"Вночі на півночі Криму штатно відпрацювала ППО за двома БПЛА", - розповів він.

За його словами, вони нібито летіли "на малій висоті".

Ситуація у Криму

Вночі на 19 червня на півночі тимчасово окупованого Криму пролунало кілька вибухів, чути звуки стрілянини з кулеметів. Тимчасово окупований півострів Крим безпілотники атакують не вперше. Наприклад, буквально 15 червня, загарбники повідомили про нібито роботу ППО та збиття 9 дронів у небі над Кримом.

При цьому росіяни продовжують окопуватись у Криму. Так, уже побудовано численні лінії оборони від адміністративного кордону з Україною до Джанкоя. Крім того, російські військові розмістили береговий мобільний комплекс із протикорабельною ракетою Х-35 "Бал" на півострові.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крым