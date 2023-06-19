Оккупанты заявили об атаке дронов на Крым

Временно аннексированный Крым снова атаковали дроны в понедельник, 19 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал так называемого "главы" Крыма Сергея Аксенова.
"Ночью на севере Крыма штатно отработала ПВО по двум БПЛА", - рассказал он.
По его словам, они якобы летели "на малой высоте".
Ночью на 19 июня на севере временно оккупированного Крыма прозвучало несколько взрывов, были слышны звуки стрельбы из пулеметов. Временно оккупированный полуостров Крым беспилотники атакуют не впервые. К примеру, буквально 15 июня, захватчики сообщили о якобы работе ПВО и сбитии 9 дронов в небе над Крымом.
При этом россияне продолжают окапываться в Крыму. Так, уже построены многочисленные линии обороны от административной границы с Украиной до Джанкоя. Кроме того, российские военные разместили береговой мобильный комплекс с противокорабельной ракетой Х-35 "Бал" на полуострове.
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