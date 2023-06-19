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Окупанти заявили про атаку дронів на Крим

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Україна, Понеділок 19 червня 2023 09:05
Окупанти заявили про атаку дронів на Крим Крим знову атакували дрони 19 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Тимчасово анексований Крим знову атакували дрони у понеділок, 19 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал так званого "глави" Криму Сергія Аксьонова.

"Вночі на півночі Криму штатно відпрацювала ППО за двома БПЛА", - розповів він.

За його словами, вони нібито летіли "на малій висоті".

Ситуація у Криму

Вночі на 19 червня на півночі тимчасово окупованого Криму пролунало кілька вибухів, чути звуки стрілянини з кулеметів. Тимчасово окупований півострів Крим безпілотники атакують не вперше. Наприклад, буквально 15 червня, загарбники повідомили про нібито роботу ППО та збиття 9 дронів у небі над Кримом.

При цьому росіяни продовжують окопуватись у Криму. Так, уже побудовано численні лінії оборони від адміністративного кордону з Україною до Джанкоя. Крім того, російські військові розмістили береговий мобільний комплекс із протикорабельною ракетою Х-35 "Бал" на півострові.

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