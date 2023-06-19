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Оккупанты заявили об атаке дронов на Крым

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Украина, Понедельник 19 июня 2023 09:05
Оккупанты заявили об атаке дронов на Крым Фото: Крым снова атаковали дроны 19 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Временно аннексированный Крым снова атаковали дроны в понедельник, 19 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал так называемого "главы" Крыма Сергея Аксенова.

"Ночью на севере Крыма штатно отработала ПВО по двум БПЛА", - рассказал он.

По его словам, они якобы летели "на малой высоте".

Ситуация в Крыму

Ночью на 19 июня на севере временно оккупированного Крыма прозвучало несколько взрывов, были слышны звуки стрельбы из пулеметов. Временно оккупированный полуостров Крым беспилотники атакуют не впервые. К примеру, буквально 15 июня, захватчики сообщили о якобы работе ПВО и сбитии 9 дронов в небе над Крымом.

При этом россияне продолжают окапываться в Крыму. Так, уже построены многочисленные линии обороны от административной границы с Украиной до Джанкоя. Кроме того, российские военные разместили береговой мобильный комплекс с противокорабельной ракетой Х-35 "Бал" на полуострове.

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